Vijeće za saradnju zemalja Zaljeva i Rusija: Produbljivanje odnosa u multipolarnom Bliskom istoku
Uprkos preprekama u širem kontekstu bliskoistočne diplomatije, sve jače veze Rusije s Vijećem za saradnju zemalja Zaljeva (GCC) ističu postojano i pragmatično partnerstvo u okolnostima promjenjive globalne ravnoteže moći.
Samo priznanje nije dovoljno: Primirje u Gazi bit će test iskrenosti Evrope
Iako diplomatski potezi - priznavanje Palestine - izražavaju moralni stav, oni ostaju na nivou simboličnog gesta. Iste vlade nastavljaju izvoz oružja u Izrael, izdavanje izvoznih licenci i održavanje ekonomskih i naučno-tehničkih mreža privilegija.
Alternativni svjetski poredak Pekinga: Multilateralizam kao kineski odgovor SAD-u
Dok Kina poziva na multilateralne reforme na Generalnoj skupštini UN-a, može li njena vizija globalnog upravljanja ponuditi održivu alternativu poretku predvođenom SAD-om?
Liderstvo u nestabilnoj regiji: Turkiye, NATO i situacija na Kosovu
Obnovljeno liderstvo Turkiye u NATO snagama na Kosovu naglašava njenu ulogu stabilizirajuće sile na Balkanu, dok istovremeno pokazuje promjenjive prioritete NATO-a usred tekućeg sukoba između Rusije i Ukrajine.
Kako je Erdoganova diplomatija pomogla u postizanju najteže izborenog primirja u Gazi
Usred skepticizma i propalih primirja, odlučno uključivanje Turkiye u pregovore – potkrijepljeno ličnom diplomatijom i preciznošću obavještajnih službi – pretvorilo je nestabilan prijedlog u ostvariv dogovor.
